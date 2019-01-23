2019-01-23T02:04:41+03:00
Политика

В Идлибе террористы атаковали сирийские войска

Армия Дамаска отбросила боевиков назад
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Сирийская армия отразила атаку двух групп террористов в ИдлибеСирийская армия отразила атаку двух групп террористов в ИдлибеФото: REUTERS
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В Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" сирийские войска были атакованы двумя группами боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, нападавших террористов было около 400 человек. Они напали на позиции армии Дамаска в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа вечером 22 января.

"На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150-200 боевиков на 15-20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами", - уточнил Соломатин.

Возле Абу-Духура боевики использовали смертника на автомобиле, которого успели уничтожить противотанковой управляемой ракетой уже перед передним краем правительственных войск. Террористы смогли прорвать оборону армии и преодолеть около 1,5 километра, прежде чем их остановили и отбросили назад, передает ТАСС.

В районе Абу-Шарджи войска Дамаска сорвали атаку боевиков шквальным огнем. Террористы были вынуждены отступить, понеся значительные потери.

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