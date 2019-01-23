2019-01-23T04:17:07+03:00
Происшествия

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных холодов

Туристы сравнили обледеневшие смотровые площадки с замком Эльзы из мультфильма "Холодное сердце" [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Ниагарский водопад частично покрылся льдомНиагарский водопад частично покрылся льдомФото: REUTERS
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Сказочное ледяное царство - так по мнению посетителей выглядит сейчас Ниагарский водопад. Из-за сильных морозов его воды в некоторых местах совсем замерзли.

Туристы, которые посетили эту американскую достопримечательность в минувшие выходные, делятся в соцсетях своими впечатлениями и фотографиями. Обледенелые смотровые площадки напомнили им дворец сказочной волшебницы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".

Туристы сравнивают водопад с волшебным замком из льда Фото: REUTERS

Туристы сравнивают водопад с волшебным замком из льдаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

"На лестницах, которые были установлены прямо за пределами смотровой площадки, появилось так много льда, что казалось, что Эльза только что вытянула руку и наколдовала несколько ступенек, как она это делает в фильме", - рассказала Эмма Графэм телеканалу CNN.

Температура воздуха в районе Ниагарского водопада опустилась до -25 градусов Фото: REUTERS

Температура воздуха в районе Ниагарского водопада опустилась до -25 градусовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Другая туристка Инга Груут написала в своем Инстаграме, что за все время, что она была у водопада, солнце выглянуло один раз на 15 минут. А температура воздуха при этом была минус 25 градусов.

Синоптики пообещали, что на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее.

Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году. Эксперты объяснили, что обледенение вокруг потоков объясняется тем, что водная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на окружающих предметах и смотровых площадках.

Воды водопада обтекают лед Фото: REUTERS

Воды водопада обтекают ледФото: REUTERS

Фото: REUTERS

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