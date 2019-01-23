2019-01-23T05:07:42+03:00
Политика

Пушков: В Страсбурге сами спровоцировали кризис в ПАСЕ санкциями против России

Российский сенатор прокомментировал слова главы Совета Европы Ягланда
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Артем Коротаев/ТАССПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Артем Коротаев/ТАСС
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В Страсбурге сами виноваты в том кризисе, который сейчас наблюдается в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после лишения России права голоса. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков.

Ранее Генсек СЕ Турбьерн Ягланд отметил, что санкции против РФ в ПАСЕ не дали ожидаемых результатов ни в Крыму, ни на Украине, но привели к острому кризису в СЕ.

"Добавлю: в Страсбурге сами в этом виноваты - не надо было следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов", - написал Пушков в своем Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ и запретили ей участвовать в работе руководящих органов ассамблеи.

В 2017 году Москва приостановила выплату своего взноса в организацию, в результате в Совете Европы возник финансовый кризис.

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