WADA сохранило статус Российского антидопингового агентства
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение сохранить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Во вторник состоялось заседание комитета в формате телеконференции.
Ранее независимый комитет по соответствию WADA оценил выполнение российской стороной условий для восстановления РУСАДА и рекомендовал не применять санкции в отношении российской антидопинговой системы. Члены исполкома учли это предложение.
Как отмечает ТАСС, решение комитета WADA стало важным шагом на пути возвращения доверия к российскому спорту со стороны международного сообщества. В РУСАДА опасались неблагоприятного решения, поскольку WADA не получило копию базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период 2011-2015 год в оговоренные ранее сроки.
Как писал ранее kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве настроены на "позитивный лад" относительно вопроса восстановления статуса РУСАДА.