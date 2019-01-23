2019-01-23T05:38:11+03:00
Спорт

WADA сохранило статус Российского антидопингового агентства

Ранее независимый комитет агентства рекомендовал не применять санкции к российской антидопинговой системе
Юлия ДИВЕЕВА
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило статус РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило статус РУСАДАФото: REUTERS
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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение сохранить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Во вторник состоялось заседание комитета в формате телеконференции.

Ранее независимый комитет по соответствию WADA оценил выполнение российской стороной условий для восстановления РУСАДА и рекомендовал не применять санкции в отношении российской антидопинговой системы. Члены исполкома учли это предложение.

Как отмечает ТАСС, решение комитета WADA стало важным шагом на пути возвращения доверия к российскому спорту со стороны международного сообщества. В РУСАДА опасались неблагоприятного решения, поскольку WADA не получило копию базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период 2011-2015 год в оговоренные ранее сроки.

Как писал ранее kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве настроены на "позитивный лад" относительно вопроса восстановления статуса РУСАДА.

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