Конгресс США одобрил запрет на выход страны из НАТО

СЕГОДНЯ 06:41 2019-01-23T06:44:01+03:00

За законопроект проголосовали 357 конгрессменов, а против только 22

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Нижняя палата Конгресса США 22 января проголосовала за законопроект, который запрещает президенту страны вывести Соединенные Штаты из Организации договора Североатлантического альянса (НАТО). Об этом говорится в документах на сайте Конгресса.

Документ был принят 357 голосами "за" и 22 голосами "против". Автор инициативы член Конгреса от демократов Джим Панетта пояснил, что законопроект предполагает "отклонение любых попыток президента выйти из альянса и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага".

Также в нем говорится о поддержке всех членов НАТО тратить минимум два процента от ВВП на оборону, а также выделить средства на так называемую "Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии", переадет ТАСС.

Напомним, как писал сайт "КП", в 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп в частном порядке несколько раз заявлял о желании вывести США из НАТО, объясняя это "бессмысленностью" членства в Альянсе, на который союзники тратят намного меньше, чем Соединенные Штаты.