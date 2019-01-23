Конгресс США одобрил запрет на выход страны из НАТО
Нижняя палата Конгресса США 22 января проголосовала за законопроект, который запрещает президенту страны вывести Соединенные Штаты из Организации договора Североатлантического альянса (НАТО). Об этом говорится в документах на сайте Конгресса.
Документ был принят 357 голосами "за" и 22 голосами "против". Автор инициативы член Конгреса от демократов Джим Панетта пояснил, что законопроект предполагает "отклонение любых попыток президента выйти из альянса и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага".
Также в нем говорится о поддержке всех членов НАТО тратить минимум два процента от ВВП на оборону, а также выделить средства на так называемую "Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии", переадет ТАСС.
Напомним, как писал сайт "КП", в 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп в частном порядке несколько раз заявлял о желании вывести США из НАТО, объясняя это "бессмысленностью" членства в Альянсе, на который союзники тратят намного меньше, чем Соединенные Штаты.