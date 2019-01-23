2019-01-23T07:59:24+03:00
Политика

В Кремле не видят изменений в позиции Японии по мирному договору

Россия не получала от Токио официальных предложений, связанных с решением проблемы
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир ПутинПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Москва и Токио сохранили свои позиции по проблеме мирного договора между Россией и Японией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция", - цитирует его слова Интерфакс.

Он также сообщил, что от Японии не поступало никаких официальных предложений, связанных с заключением мирного договора.

Как писал сайт kp.ru, 22 января в Москве состялись переговоры президента рФ ВЛадимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Помимо работы в составе делегаций, лидеры обсуждали проблему заключения мирного договора тет-а-тет в течение часа. Глава правительства Страны восходящего солнца назвал беседу с Путиным очень откровенной.

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