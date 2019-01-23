Погода в Москве на 23 января 2019 года: днем похолодает до -14

23 Янв. 07:06 2019-01-23T07:06:11+03:00

Температура воздуха на 5 градусов ниже, чем положено по климатическим нормам Фото: Иван ПРОХОРОВ

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 23 января 2019 года

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Погода в Москве на 23 января 2019 года будет переменно облачной. Снега не ожидается, однако на дорогах возможна гололедица.

Скорость ветра средняя - 3-8 метров в секунду при потоках южного и юго-западного направления. Атмосферное давление находится в пределах нормы и составляет 752 миллиметра ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра России.

Что касается температуры воздуха, то в эту среду в Москве достаточно холодно. В дневные часы столбики термометров будут находиться на уровне -14..-12 градусов, а ночью остановятся в районе показателей -17..-15 градусов. Стоит учитывать, что утром и поздними вечерами также очень морозно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что установившийся в столице температурный режим в настоящий момент на 5 градусов ниже, чем положено по климатическим нормам.