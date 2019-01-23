ЦБ приготовил 77 млрд рублей на поддержку ликвидности Минбанка
Центробанк России зарезервировал 77 млрд рублей на поддержку ликвидности Московского индустриального банка (МИнБ). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
"Принято решение о поддержке банка в случае возможного временного оттока клиентских средств", - пояснил он.
Поздышев подчеркнул, что 77 млрд - это максимальная сумма кредита, которая может быть предоставлена в случае необходимости. Причем, часть средств банку могут выделить уже на этой неделе, если будет необходимость, передает Интерфакс.
"Объективно я уверен и считаю, что такого оттока не будет. На сегодняшний момент корсчет банка пока стабилен. Обычно отток начинается не в первый день после начала оздоровления, а на второй или третий день", - заявил зам главы ЦБ.
Он отметил, что по оценкам регулятора, размер дисбаланса, который нужно покрыть для нормальной работы МИнБ, составляет от 60 до 100 млрд рублей.