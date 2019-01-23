ЦБ приготовил 77 млрд рублей на поддержку ликвидности Минбанка

СЕГОДНЯ 07:30 2019-01-23T08:00:45+03:00

Средства будут выделены в случае оттока клиентских средств из банка

Изменить размер текста: A A

Центробанк России зарезервировал 77 млрд рублей на поддержку ликвидности Московского индустриального банка (МИнБ). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

"Принято решение о поддержке банка в случае возможного временного оттока клиентских средств", - пояснил он.

Поздышев подчеркнул, что 77 млрд - это максимальная сумма кредита, которая может быть предоставлена в случае необходимости. Причем, часть средств банку могут выделить уже на этой неделе, если будет необходимость, передает Интерфакс.

"Объективно я уверен и считаю, что такого оттока не будет. На сегодняшний момент корсчет банка пока стабилен. Обычно отток начинается не в первый день после начала оздоровления, а на второй или третий день", - заявил зам главы ЦБ.

Он отметил, что по оценкам регулятора, размер дисбаланса, который нужно покрыть для нормальной работы МИнБ, составляет от 60 до 100 млрд рублей.