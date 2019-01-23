2019-01-23T08:03:00+03:00
Политика

Мюллер собирает сведения о связях Трампа со стрелковой ассоциацией США

Спецпрокурор считает, что политик мог связываться с россиянами через эту организацию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: REUTERS
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Спецпрокурора США Роберт Мюллер продолжает собирать информацию о деятельности и круге общения американского президента Дональда Трампа. В этот раз расследуются связи политика с Национальной стрелковой ассоциацией (НСА), которые имели место во время избирательной гонки 2016 года.

"Когда со мной беседовали в аппарате спецпрокурора, меня спрашивали о кампании Трампа и нашем взаимодействии с НСА", - рассказал один из бывших помощников республиканца Сэм Нанберг.

По его словам, следователей интересовало, когда именно политик установил контакты с организацией, а также как и на какие средства было подготовлено его выступление на одном из мероприятий ассоциации в 2015 году.

Данная беседа состоялась еще в феврале прошлого года, однако около месяца назад подчиненные спецпрокурора вновь заинтересовались этой темой. Мюллер считает, что стрелковая ассоциация могла выделять средства на предвыборную кампанию Трампа, а также помогать ему в установлении связей с россиянами, передает телеканал CNN.

Стоит отметить, что спецпрокурор на протяжении уже нескольких лет усиленно ищет "влияние Москвы" везде, однако безрезультатно. Так, сайт kp.ru писал о том, что в январе 2019-го он заинтересовался украинцами, побывавшими на инаугурации Трампа, и поручил их проверить.

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