2019-01-23T08:23:09+03:00
Происшествия

Клеймившего секс-рабынь сутенера приговорили к 18 годам тюрьмы в США

Лавелеус Перселл вербовал женщин через соцсети, похищал их и заставлял заниматься проституцией с помощью угроз и насилия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Перселл требовал, чтобы все заработанные своим телом деньги девушки отдавали емуПерселл требовал, чтобы все заработанные своим телом деньги девушки отдавали емуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральный суд Манхэттена приговорил сутенера Лавелеуса Перселла, известного так же, как "Король казино" и "Майк Хилл", к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

Следствию удалось доказать, что на протяжении не менее пяти лет в период с 2012 по 2017 годы мужчина вербовал женщин через социальные сети, а потом с помощью силы, обмана, угроз и принуждения заставлял их заниматься проституцией на территории всей страны, в том числе в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине. При этом отдельных своих жертв Перселл сначала соблазнял или просто похищал.

Еще одним проявлением жестокости стало то, что сутенер установил жесткие правила для всех девушек. Они обязаны были называть Перселла "папочкой", отдавать ему все заработанные своим же телом деньги и носить только определенную одежду. Разговаривать с другими мужчинами строго запрещено. Кроме того, всех секс-рабынь "Майк Хилл" клеймил как настоящий скот - на их шеях были выбиты татуировки со словом "казино", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что таким же образом своих жертв "отмечали" члены колумбийского картеля. Они обещали помочь несовершеннолетним девушкам из бедных районов в карьере моделей, а потом отнимали у них документы и обращали в рабство.

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