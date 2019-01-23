В Совете Федерации предложили отвечать имуществом дебоширу за сорванный авиарейс

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-23T08:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый сорванный рейс оборачивается не только проблемами для пассажиров, но и несет серьезные финансовые потери для авиакомпании. В Совете Федерации предложили покрывать расходы за счет собственного имущества виновника ЧП. Сенатор Франц Клинцевич уверен, что риск лишиться всего предостережет авиадебоширов от необдуманных поступков.

«Пусть продает квартиру, машину, все, что у него есть, чтобы покрыть эти убытки», - высказался сенатор.

Напомним, 22 января 41-летний пассажир Павел Шаповалов, находясь на борту самолета «Сургут – Москва», потребовал развернуться и взять курс на Афганистан. Мужчину задержали во время вынужденной посадки в Ханты-Мансийске.

Действие пьяного хулигана вызвало негодование со стороны представителя Совета Федерации.

«Перепил лишнего, хотя, наверняка, знал, к чему такое поведение приведет», - приводит слова Клинцевича РИА Новости.

По российскому законодательству Шаповалову грозит несколько лет тюрьмы. Лишение имущества может стать дополнительной и эффективной мерой в борьбе с дебоширами. Главное в этом вопросе, по мнению Франца Адамовича, неотвратимость наказания за подобные поступки.