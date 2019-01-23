В центре Парижа три часа грабили банк, повесив табличку «Закрыто»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-23T09:08:25+03:00

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Дерзкое и неспешное ограбление банка произошло в Париже рядом с Елисейскими полями. В банк Milleis трое вооруженных людей пришли около 8.30 утра 22 января. Они связали клиентов и сотрудников, забрали всю наличность и неторопливо обыскали банковские ячейки, забирая все ценное. Все это время на дверях висела табличка «закрыто», которую при входе повесили преступники. При этом за три часа, которые налетчики провели в здании, никто не забил тревогу. Все произошло так тихо, что сотрудники многочисленных лавок и бутиков в округе даже не заподозрили что-то неладное.

Работники финучреждения смогли вызвать полицию только к полудню, спустя полчаса после ухода грабителей. Они отметили, что те распылили им в лицо неизвестной жидкостью, пишет Le Figaro.

Расследование «неспешного и тихого» ограбления банка в центре столицы поручено парижскому отделу по борьбе с бандитизмом. Они ищут членов организованной преступной группы, пока результатов поиски не дали. Тем временем, сотрудники банка устанавливают точную сумму ущерба.

Напомним, в марте прошлого года пятеро вооруженных людей в масках ограбили банк на востоке Москвы.