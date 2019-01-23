2019-01-23T09:48:05+03:00
Политика

Американский рэпер Крис Браун вышел на свободу после обвинения в изнасиловании модели

На бывшего бой-френда певицы Рианны, прославившегося жестким избиением звезды, написала заявление француженка
Татьяна СЫКОВА
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Рэпер отвергает все обвинения. Фото: личная страничка Криса Брауна в InstagramРэпер отвергает все обвинения. Фото: личная страничка Криса Брауна в Instagram
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Полиция Парижа отпустила на время расследования известного американского певца Криса Брауна. В середине января рэпер угодил в неприятный сексуальный скандал во время нахождения во Франции. Местная модель обвинила знаменитость в изнасиловании.

По словам 24-летней девушки, она познакомилась с Крисом в отеле. Вместе они отправились в ночной клуб, откуда приехали в его номер в гостинице. К тому времени там собралось около 20 человек, для которых музыкант устроил вечеринку.

Модель заявила, что Браун вывел ее в ванную, где изнасиловал. Она попыталась получить обратно свой смартфон, но ей его не отдали. После этого, по словам заявительницы, над ней надругались также друг исполнителя и его личный телохранитель. Покинуть номер она смогла только под утро. Заявление в полицию девушка написала спустя два дня, так как по ее словам, она была сильно напугана. Собщается, что рэпер провел в полицейском участке почти сутки, давая показания и рассказывая о событиях бурной ночи, пишет 360ТВ.

В отношении популярного музыканта возбудили уголовное дело по факту изнасилования, расследование которого продолжается. Сам исполнитель категорически отрицает свою вину, отмечая, что это не в его принципах. На своей странице в Инстаграм Крис Браун написал, что обвинение оскорбляет его дочь и его семью. Адвокаты звезды намерены подать встречный иск о клевете в отношении парижанки.

Напомним, это не первый громкий скандал в жизни Криса. В 2009 году Брауна арестовала полиция за избиение его девушки – известной певицы Рианны. Крис зверски поколотил возлюбленную и даже пытался ее задушить. Тогда он получил условный срок и вынужден был пройти курс реабилитации от склонности к домашнему насилию. Ему также запретили приближаться к Рианне. Годы спустя звезды сумели восстановить сносные отношения и даже записали совместный дуэт. Позже, когда певцу припомнили эпизод с Рианной, он потерял над собой контроль и устроил скандал на популярном телешоу.

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