2019-01-23T09:46:15+03:00
Происшествия

Жителя Москвы приговорили к трем годам тюрьмы за "минирование" Госдумы

Ранее 23-летний Ярослав Рогожников уже был дважды судим за совершение аналогичных преступлений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Забайкальский краевой суд признал жителя Москвы виновным в заведомо ложных сообщениях о террористических актахЗабайкальский краевой суд признал жителя Москвы виновным в заведомо ложных сообщениях о террористических актахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Москвы Ярослав Рогожников был приговорен к трем годам лишения свободы за серию ложных сообщений о минировании здания Государственной думы, Останкинского телецентра и Управления министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю. Соответствующий вердикт вынес Забайкальский краевой суд.

Согласно данным регионального управления ФСБ, весной прошлого года 23-летний Ярослав несколько раз звонил в полицию и сообщал о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. При этом он сам молодой человек находился в Чите.

Все предоставленные им сведения оказались ложными, никто не пострадал. Однако на проверку сообщений были отвлечены силы органов правопорядка как в Москве, так и в самом Забайкалье. В результате по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

"Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, каким-либо хроническим психическим заболеванием или расстройством Рогожников не страдает. Ранее он был дважды судим за совершение аналогичных преступлений в других регионах России", - передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в январе были "заминированы" также аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и торговый центр "Охотный ряд". Сообщения об угрозе взрывов не подтвердились.

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