В 2019-м году россиянам выгоднее копить, чем тратить

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-23T10:40:27+03:00

Эксперты подсчитали, что накопления за 12 месяцев могут составить 5,5 трлн рублей, для сравнения в прошлом году они были на уровне 4,5 трлн рублей

Изменить размер текста: A A

В 2019 году будет выгодно копить деньги, чем их тратить. Эксперты подсчитали, что россияне вернутся к сберегательной модели поведения. За год удастся собрать 5,5 трлн рублей — на 22% больше, чем в прошлом году. Для сравнения в 2018-м было накоплено 4,5 трлн рублей.

Возврату к сбережениям способствуют ускорение инфляции и повышение ставок по вкладам, следует из макропрогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

В дальнейшем прогнозы вовсе позитивные, в 2020-м году граждане сберегут больше на 12,7% — 6,2 трлн рублей, а в 2021 году — на 6,4%, всего 6,6 трлн рублей.

- В 2016 году выдохнули после кризиса и стали совершать крупные покупки. Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам, - комментирует газете «Известия» один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

Пока еще рано говорить о полном уходе населения к сберегательному поведению. Это станет возможно только в том случае, если резко начнут расти реальные доходы граждан, а потребление не будет увеличиваться.

В 2018 году эксперты ЦБ пришли к выводу, что граждане России стараются отходить от сберегательной модели поведения, предпочитая не вкладывать заработанные средства, а тратить. Кроме того, россияне стали активно брать потребительские кредиты.