Следственный комитет предъявил обвинение угонщику самолета «Сургут - Москва»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-23T10:49:20+03:00

Во время попытки угона лайнера в Афганистан Шаповалов был абсолютно трезв [видео]

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СК РФ предъявил официальное обвинение 41-летнему жителю Сургута. Павла Шаповалова обвиняют 211-й статье за угон воздушного транспорта. Следствие уже готовит обращение в суд, на котором будет требовать помещения мужчины под стражу.

Уже известны результаты экспертизы, которые стали для всех открытием. Первоначальная версия, что на шокирующий поступок мужчина пошел под воздействием спиртного или наркотиков не подтвердилась. В его крови экспертиза не нашла следов алкоголя и других психотропных и наркотических веществ. Следовательно, мужчина либо отдавал отчет своим действиям, либо у него имеются психические отклонения. По делу уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, нештатная ситуация произошла 22 января на борту самолета, следовавшего из Сургута в московский аэропорт Шереметьево. Мужчина, угрожая наличием оружия, пытался прорваться к пилотам. Он потребовал изменить курс и лететь в Афганистан. Бортпроводники уговорили его совершить посадку для дозаправки. По прилету в Ханты-Мансийск хулигана задержали представители полиции и бойцы спецподразделения.

При обыске подозреваемого и досмотре «Боинга» оружия и взрывчатых веществ не обнаружили. Позже лайнер все-таки отправился по маршруту, но уже без буйного пассажира. В следственном комитете сообщили, что они допросили мужчину, членов экипажа, а также всех совершеннолетних пассажиров. Следователи также поговорили с родственниками и знакомыми Шаповалова, провели обыск по его месту жительства. Следственные действия продолжаются, сообщается на сайте ведомства.

По предъявленной статье Шаповалову грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. Однако учитывая тяжесть совершенного преступления и неадекватность поведения мужчины, есть подозрения, что его признают невменяемым. В этом случае обвиняемого ждет принудительное лечение. Ранее в Совете Федерации предложили пускать с молотка все имущество авиадебоширов,чтобы компенсировать затраты.