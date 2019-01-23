2019-01-23T11:04:26+03:00
Спорт

Маурисио Сарри провел игроками "Челси" примирительный разговор

По словам тренера, команда потерпела поражение в игре с "Арсеналом" из-за того, что «игроки не были мотивированны»
Дарья КРЫЛОВА
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Маурицио Сарри.Маурицио Сарри.Фото: REUTERS
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Отношения Сарри и игроков не клеятся. Футболисты "Челси" не были мотивированны в лондонском субботнем дерби точно так же, как не были в матче против Тоттенхэма. Так что недостаток мотивации у игроков – это вопрос не только к футболистам, но и Маурисио Сарри как к тренеру. При Сарри "Челси" забил всего 40 голов в 23 играх – самый низкий результат в топ 6 АПЛ.

Сарри возлагает большие надежды на перешедшего в действующее трансферное окно из Милана Гонсало Игуаина, но упускает из вида тот факт, что аргентинец, которого он тренировал в его зеленые годы в Наполи, уже не первой свежести, и его лучшие годы, вполне возможно, позади.

У "Челси" все еще Эден Азар, который великолепно обыгрывает фланговых защитников, но ждать от него блестящих голов с позиции центр форварда не стоит. Бельгиец лучше всего играет слева и за спиной центрального форварда в качестве ассистента и исполнителя голевых передач.

Атмосфера в раздевалке "Челси" с началом нового сезона совсем не радушная, у клуба серьезные проблемы по составу команды, нападение фактически отсутствует, а в спину уже дышит "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" с Сульшером во главе, который уже выиграл семь матчей подряд.

Поэтому, после поражения от "Арсенала" (0:2), Сарри решил сменить тактику беседы на повышенных тонах на другую и провел примирительную беседу с игроками в преддверии ответного матча с "Тоттенхэмом" 24 января в полуфинале Кубка лиги.

Челси после 23 туров занимает в таблице АПЛ четвертое место.

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