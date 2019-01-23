Жертвами протестов в Венесуэле стали два человека

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-23T11:11:05+03:00

Венесуэльский журналист сообщил о гибели двух человек при протестах Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В результате протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере два человека. О первой жертве ранее рассказал депутат оппозиционного парламента страны Хосе Оливарес. Информацию о гибели второго человека предоставил известный венесуэльский журналист Роман Камачо.

"В госпиталь Катии была доставлена женщина без признаков жизни. Еще один человек получил пулевое ранение", - написал фотограф у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 21 января, в Каракасе произошел мятеж - небольшая группа военных из национальной гвардии захватила в заложники офицеров и потребовала смены власти в стране, однако позже была вынуждена сдаться.

Одновременно с этим в нескольких районах столицы начались акции протеста, которые были разогнаны полицией. Сейчас Каракас напряжен до предела, а общество раскололось на две части - те, кто поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и те, кто считают его нахождение на этом посту нелегитимным.

Между тем, в стране продолжаются протесты. Поступают сообщения о множестве пострадавших в результате стычек с полицией.