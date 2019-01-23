ФСБ раскрыла сеть торговцев оружием в 32 регионах страны
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели масштабную операцию по задержанию нелегальных торговцев оружием. Мероприятия прошли в 32 регионах страны, задержаны 86 человек.
Все лица, которые попали в поле зрения силовиков, были причастны к изготовлению оружия. Задержанные модифицировали гражданское оружие под боевые образцы, изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских и сбывали свой товар по всей России.
- По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Во время обысков удалось изъять 197 единиц огнестрельного оружия, - сообщают в Центре общественных связей ФСБ.
Среди найденного автоматы, автоматы, пистолеты, карабины и винтовки. Кроме того, по некоторым адресам хранили реактивные огнеметы, два ручных противотанковых гранатомета, 11 осколочных гранат, 33 килограмма взрывчатых веществ и свыше 10 тысяч патронов различного калибра.
Сейчас по всем фактам проводится проверка, оружейникам придется отвечать по закону. Им грозят большие сроки лишения свободы, сообщает телеканал «360».
ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием.