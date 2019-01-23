ФСБ раскрыла сеть торговцев оружием в 32 регионах страны

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-23T11:26:17+03:00

Задержаны 86 человек, которые переделывали гражданское оружие под боевые образцы [видео]

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Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели масштабную операцию по задержанию нелегальных торговцев оружием. Мероприятия прошли в 32 регионах страны, задержаны 86 человек.

Все лица, которые попали в поле зрения силовиков, были причастны к изготовлению оружия. Задержанные модифицировали гражданское оружие под боевые образцы, изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских и сбывали свой товар по всей России.

- По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Во время обысков удалось изъять 197 единиц огнестрельного оружия, - сообщают в Центре общественных связей ФСБ.

Среди найденного автоматы, автоматы, пистолеты, карабины и винтовки. Кроме того, по некоторым адресам хранили реактивные огнеметы, два ручных противотанковых гранатомета, 11 осколочных гранат, 33 килограмма взрывчатых веществ и свыше 10 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас по всем фактам проводится проверка, оружейникам придется отвечать по закону. Им грозят большие сроки лишения свободы, сообщает телеканал «360».