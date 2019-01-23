2019-01-23T11:25:53+03:00
Экономика

Сбербанк планирует постепенно отменить комиссии за внутренние переводы

Сейчас от уплаты процентов уже освобождены отдельные группы клиентов организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводыВ скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводыФото: Олег ЗОЛОТО
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Сбербанк намерен постепенно снижать размер комиссий, взымаемых за денежные переводы физических лиц внутри территориальных учреждений, а после и вовсе отменить их. Такое заявление сделал глава финансовой организации Герман Греф во время общения с журналистами в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он рассказал, что еще в начале 2018 года Сбербанк принял решение о постепенном снижении комиссий до полной их отмены. При этом сначала в систему будут внедряться тарифы по пакетам для отдельных групп клиентов, поскольку разово отменить сборы достаточно сложно.

"Пакеты, допустим, мы сейчас приняли для крупных партнеров, то есть наши крупные работодатели, наши партнеры, зарплатники - [для них] все комиссии полностью отменены", - цитирует "Интерфакс" Грефа.

При этом глава Сбербанка не смог точно оценить потери дохода компании от такого решения, но подчеркнул, что речь идет о "большой сумме".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Греф высказался также о возможности введения системы кешбэка. По словам политика, Сбербанк пока не планирует внедрять такую технологию, однако взамен продолжит развивать программу "Спасибо".

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