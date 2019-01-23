2019-01-23T11:32:29+03:00
Спорт

Алина Загитова чисто отработала утреннюю тренировку перед стартом на чемпионате Европы

Сегодня, 23 января, в Минске девушки представят короткую программу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: REUTERS
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В среду, 23 января, в Минске прошла утренняя тренировка для олимпийской чемпионки 2018 российской фигуристки Алины Загитовой. На ней она отработала элементы своей короткой программы на тему "Призрак оперы". Загитовой удались чисто все заготовленные элементы.

Вместе с россиянкой на лед вышли и две другие фигуристки из сборной России - Станислава Константинова и Софья Самодурова. Все они вышли на лед на главной тренировочной арене в Минске.

Короткая программа у женщин пройдет сегодня и начнется с 11:45 по московскому времени. Все три российских фигуристки - в последней, номинально сильнейшей шестерке спортсменок. Загитова появится на льду в 16:15, после нее - Станислава Константинова, а затем - Софья Самодурова выйдет предпоследней в 16:41.

Медали в этом виде программы будут разыграны 25 января.

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