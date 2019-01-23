2019-01-23T11:44:18+03:00
Авто

В Минпромторге показали процесс создания автомобилей для «Кортежа»

Сейчас машины производятся под брендом «Аурус» [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В Минпромторге раскрыли секрет "рождения" автомобиля из президентского "Кортежа"В Минпромторге раскрыли секрет "рождения" автомобиля из президентского "Кортежа"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Минпромторге рассказали о процессе создания автомобилей проекта «Кортеж». Министерство опубликовало ролик, на котором запечатлено появление машины. Все начинается с чертежей и проектов и заканчивается готовым авто.

С момента первых чертежей до действующей модели проходит несколько месяцев. Процесс трудоемкий и неспешный, ведь нужна математическая точность и выверенность.

Разработку начали в 2013 году, первая машина была готова в 2018-м и новинку оценил лично президент. Именно лимузин проекта «Кортеж» был задействован во время инаугурации Владимира Путина. Машины построены на единой модульной платформе, которая позволяет менять параметры автомобиля. Все модели прошли самые жесткие испытания и не уступают аналогичным моделям лучших мировых производителей.

Продавать авто будут под брендом «Аурус», планируется, что в свободном доступе они появятся в 2020 году. Собирать отечественный «люкс» будут на заводе компании Sollers в ОЭЗ «Алабуга». Пересесть на них смогут бизнесмены и чиновники, так как авто будет представительского класса, сообщает Пятый канал.

Ранее на Международном московском автосалоне представили чудо российского автопрома «Аурус».Разработка проекта «Кортеж», впервые явленная миру в день инаугурации президента, теперь выходит в коммерческую продажу.

В Минпромторге рассказали о проекте "Кортеж".

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