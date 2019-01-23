Китай выразил протест в связи с новой стратегией нацразведки США

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-23T12:06:06+03:00

В Пекине указали на то, что Вашингтону стоит отказаться от мышления времен холодной войны

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В Китае указали на то, что их военная политика носит исключительно оборонный характер и не представляет угрозы для других стран, как это утверждается в новой стратегии национальной разведки США. Соответствующий комментарий озвучила официальный представитель министерства иностранных дел республики Хуа Чуньин, которая также выразила протест американской стороне.

"Администрация США в последнее время выпустила несколько докладов в данной области, обвиняющих Китай и Россию. Мы официально уже несколько раз заявляли, что Китай привержен мирному развитию и его военная политика носит целиком оборонный характер", - цитирует ТАСС дипломата.

Чуньин подчеркнула, что Пекин выступает за мирное развитие событий и международную стабильность, а Вашингтону стоит отказаться от "мышления холодной войны" и постараться делать чуть больше для глобального мира.

Сайт kp.ru писал о том, что в новой стратегии разведки США военная модернизация Китая приводится в качестве основных угроз для интересов американской стороны. Также опасения Вашингтона вызывает сотрудничество КНР с Россией и их "попытки" уменьшить роль западных демократических идеалов.