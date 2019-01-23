2019-01-23T12:06:06+03:00
Политика

Китай выразил протест в связи с новой стратегией нацразведки США

В Пекине указали на то, что Вашингтону стоит отказаться от мышления времен холодной войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китай выразил протест из-за новой стратегии разведки СШАКитай выразил протест из-за новой стратегии разведки СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Китае указали на то, что их военная политика носит исключительно оборонный характер и не представляет угрозы для других стран, как это утверждается в новой стратегии национальной разведки США. Соответствующий комментарий озвучила официальный представитель министерства иностранных дел республики Хуа Чуньин, которая также выразила протест американской стороне.

"Администрация США в последнее время выпустила несколько докладов в данной области, обвиняющих Китай и Россию. Мы официально уже несколько раз заявляли, что Китай привержен мирному развитию и его военная политика носит целиком оборонный характер", - цитирует ТАСС дипломата.

Чуньин подчеркнула, что Пекин выступает за мирное развитие событий и международную стабильность, а Вашингтону стоит отказаться от "мышления холодной войны" и постараться делать чуть больше для глобального мира.

Сайт kp.ru писал о том, что в новой стратегии разведки США военная модернизация Китая приводится в качестве основных угроз для интересов американской стороны. Также опасения Вашингтона вызывает сотрудничество КНР с Россией и их "попытки" уменьшить роль западных демократических идеалов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предложило ввести обязательное страхование для объектов с массовым пребыванием людей
К разработке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» привлекут экспертов-кинологов
Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак
Единственный выживший при крушении Ту-22М3 летчик доставлен в Москву
Ростуризм предупредили россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах
Володин намерен опротестовать санкции США в отношении Резника
Российские ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии
В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века
В Минпромторге показали процесс создания автомобилей для «Кортежа»
Глава Роспотребнадзора развеяла миф, что реагенты опасны для здоровья
США назвали окончательным свое решение по выходу из Договора о РСМД
В Канаде с рельсов сошел поезд и загорелся
Алина Загитова чисто отработала утреннюю тренировку перед стартом на чемпионате Европы
Сбербанк планирует постепенно отменить комиссии за внутренние переводы
В России из-за ожирения ежегодно освобождают от службы в армии 135 тысяч парней
ФСБ раскрыла сеть торговцев оружием в 32 регионах страны
Жертвами протестов в Венесуэле стали два человека
Маурисио Сарри провел с игроками "Челси" примирительный разговор
Следственный комитет предъявил обвинение угонщику самолета «Сургут - Москва»
Богомолов рассказал о своем самочувствии после драки с мужем Собчак
В 2019-м году россиянам выгоднее копить, чем тратить
Герман Греф дал прогноз по снижению ипотечных ставок к концу года
Футболист "Кардиффа" боялся лететь на пропавшем над Ла-Маншем самолете
Американский рэпер Крис Браун вышел на свободу после обвинения в изнасиловании модели
Жителя Москвы приговорили к трем годам тюрьмы за "минирование" Госдумы