«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак
В центре Вашингтона недалеко о Белого дома просел грунт. Возможно это последствие грунтовых вод, а может есть и другие причины, но прямо посреди асфальта образовался огромный провал.
Пока коммунальщики гадают, как залатать дыру, пользователи в Сети ломают голову, что могло стать причиной. Вопреки всем законам физики и логики обвиняют потустороннюю силу.
Волна язвительных комментариев в Twitter захлестнула США и главу страны Дональда Трампа.
— Чувствуете запах серы? Это вас зовут домой, мистер президент! — написал один из критиков Дональда Трампа.
Пользователи усмотрели знак, связанный с президентом. ФОТО: https://twitter.com/Sgouromitis/status/1087936824545288192
— Меланья все-таки смогла сбежать! Мои поздравления, — обрадовались другие за супругу президента.
А вот некоторые усмотрели в случившемся последствия строительства заградительной стены на границе США.
— Этот подкоп под стеной на границе с Мексикой зашел слишком далеко, — заявил один из комментаторов в Twitter.
Помимо Трампа в случившемся винят Клинтон, шатдаун и метеорит ФОТО: 4/5Twitter @tomrousseyABC7
Трамп виноват в случившемся в большей степени, но все же не стоит сваливать вину только на него. Свою порцию получила Хиллари Клинтон и правительство с затянувшимся шатдауном.
Были и те, кто верит – провал является последствием падения метеорита, просто от простых американцев эту информацию скрывают, сообщает Пятый канал.