«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-23T12:49:55+03:00

На одной из центральных улиц Вашингтона в асфальте образовалась глубокая яма

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В центре Вашингтона недалеко о Белого дома просел грунт. Возможно это последствие грунтовых вод, а может есть и другие причины, но прямо посреди асфальта образовался огромный провал.

Пока коммунальщики гадают, как залатать дыру, пользователи в Сети ломают голову, что могло стать причиной. Вопреки всем законам физики и логики обвиняют потустороннюю силу.

Волна язвительных комментариев в Twitter захлестнула США и главу страны Дональда Трампа.

— Чувствуете запах серы? Это вас зовут домой, мистер президент! — написал один из критиков Дональда Трампа.

Пользователи усмотрели знак, связанный с президентом. ФОТО: https://twitter.com/Sgouromitis/status/1087936824545288192

— Меланья все-таки смогла сбежать! Мои поздравления, — обрадовались другие за супругу президента.

А вот некоторые усмотрели в случившемся последствия строительства заградительной стены на границе США.

— Этот подкоп под стеной на границе с Мексикой зашел слишком далеко, — заявил один из комментаторов в Twitter.

Помимо Трампа в случившемся винят Клинтон, шатдаун и метеорит ФОТО: 4/5Twitter @tomrousseyABC7

Трамп виноват в случившемся в большей степени, но все же не стоит сваливать вину только на него. Свою порцию получила Хиллари Клинтон и правительство с затянувшимся шатдауном.

Были и те, кто верит – провал является последствием падения метеорита, просто от простых американцев эту информацию скрывают, сообщает Пятый канал.