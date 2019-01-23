Ростуризм предупредили россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-23T12:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Россиянам, которые запланировали отдыха на теплых и экзотических Филиппинских островах стоит задуматься. Помимо всяческих природных катаклизмов там сейчас бушует вспышка лихорадки денге. Очаги локализуют не только в отдаленных частях островного государства, но и на популярных курортах, в том числе на острове Сиаргао.

Если же поездку невозможно перенести, то Ростуризм рекомендовал нашим соотечественникам соблюдать все меры безопасности. Во время отдыха на Филиппинах нужно носить головные уборы, предпочтительна закрытая одежда – легкие брюки и рубашки с длинными рукавами. Окна в гостиничных номерах и туристических домиках должны быть оборудованы противомоскитными сетками. Место для сна тоже желательно оснастить пологом для защиты от насекомых. Кроме того, с собой нужно обязательно иметь обработанные инсектицидом материалы и набор репеллентов, сообщается на сайте ведомства.

Лихорадка денге – это опасное вирусное заболевание. Ежегодно болезнь поражает около 50 миллионов человек, преимущественно в Азии, Африке, странах Карибского бассейна. Болезни подвержены люди, обезьяны, летучие мыши, а переносчиками служат комары.

Также врачи посоветовали тем, кто недавно вернулся из путешествия на Филиппины понаблюдать за своим самочувствие и в случае температуры и других тревожных симптомов немедленно обращаться к врачу.

Напомним, Филиппины подвержены штормам. Во время ливней и оползней в результате тайфуна «Мангхут» в сентябре прошлого года погибли десятки человек. Недавно сообщалось о двух россиянах, пострадавших на Филиппинах, однако в этом случае причиной ЧП стала дорожная авария.