Единственный выживший при крушении Ту-22М3 летчик доставлен в Москву

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-23T12:48:09+03:00

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Единственного выжившего члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Оленегорске Мурманской области, доставили спецбортом на лечение в Москву.

Известно, что за пострадавшим будут наблюдать сотрудники одного из центральных госпиталей министерства обороны России, однако о каком именно учреждении идет речь, не уточняется.

"Пострадавшего сначала доставили из Оленегорской ЦРБ в Североморск, затем Ил-76 с медмодулем доставил его в Москву", - передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, что авиакатастрофа произошла во вторник, 22 января. После выполнения планового полета Ту-22М3 начал заходить на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске, но попал в "снежный заряд" - обильный снег со шквалистым ветром. Видимость упала почти до нуля и самолет попытался найти взлетно-посадочную полосу с помощью шасси, но ударился хвостом о бетон, резко пошел вбок и начал разваливаться. Остатки горючего разлились и воспламенились.

Сайт kp.ru писал о том, что два пилота погибли сразу. Еще нескольких удалось вытащить из огня, правда потом один из них скончался по пути в больницу. Состояние единственного выжившего оценивается как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет.