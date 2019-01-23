Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-23T13:02:13+03:00

Ранее доступ к этим подсетям был ограничен, поскольку они способствовали функционированию Telegram в России

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Роскомнадзор снял блокировку с подсетей американской компании Microsoft. Речь идет об отмене ограничений доступа к более чем 130 тысячам сетевых IP-адресов. Ведомство блокировало данные сайты, поскольку с их помощью мог функционировать мессенджер Telegram.

"Роскомнадзор снял ограничение с IP-подсети Microsoft (более 130 тысяч сетевых адресов)", - передает РИА Новости со ссылкой на надзорную службу.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее ведомство разблокировало также 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Тогда в Роскомнадзоре пояснили, что данные подсети уже долгое время не используются для обеспечения функционирования Telegram.

Напомним, что в прошлом году создатели мессенджера отказалась предоставлять Федеральной службе безопасности РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, и суд официально запретил приложение на территории нашей страны.