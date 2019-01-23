2019-01-23T13:02:13+03:00
Политика

Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

Ранее доступ к этим подсетям был ограничен, поскольку они способствовали функционированию Telegram в России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Роскомнадзор снял ограничение с IP-подсети MicrosoftРоскомнадзор снял ограничение с IP-подсети MicrosoftФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Роскомнадзор снял блокировку с подсетей американской компании Microsoft. Речь идет об отмене ограничений доступа к более чем 130 тысячам сетевых IP-адресов. Ведомство блокировало данные сайты, поскольку с их помощью мог функционировать мессенджер Telegram.

"Роскомнадзор снял ограничение с IP-подсети Microsoft (более 130 тысяч сетевых адресов)", - передает РИА Новости со ссылкой на надзорную службу.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее ведомство разблокировало также 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Тогда в Роскомнадзоре пояснили, что данные подсети уже долгое время не используются для обеспечения функционирования Telegram.

Напомним, что в прошлом году создатели мессенджера отказалась предоставлять Федеральной службе безопасности РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, и суд официально запретил приложение на территории нашей страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предложило ввести обязательное страхование для объектов с массовым пребыванием людей
К разработке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» привлекут экспертов-кинологов
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак
Единственный выживший при крушении Ту-22М3 летчик доставлен в Москву
Ростуризм предупредили россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах
Володин намерен опротестовать санкции США в отношении Резника
Российские ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии
Китай выразил протест в связи с новой стратегией нацразведки США
В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века
В Минпромторге показали процесс создания автомобилей для «Кортежа»
Глава Роспотребнадзора развеяла миф, что реагенты опасны для здоровья
США назвали окончательным свое решение по выходу из Договора о РСМД
В Канаде с рельсов сошел поезд и загорелся
Алина Загитова чисто отработала утреннюю тренировку перед стартом на чемпионате Европы
Сбербанк планирует постепенно отменить комиссии за внутренние переводы
В России из-за ожирения ежегодно освобождают от службы в армии 135 тысяч парней
ФСБ раскрыла сеть торговцев оружием в 32 регионах страны
Жертвами протестов в Венесуэле стали два человека
Маурисио Сарри провел с игроками "Челси" примирительный разговор
Следственный комитет предъявил обвинение угонщику самолета «Сургут - Москва»
Богомолов рассказал о своем самочувствии после драки с мужем Собчак
В 2019-м году россиянам выгоднее копить, чем тратить
Герман Греф дал прогноз по снижению ипотечных ставок к концу года
Футболист "Кардиффа" боялся лететь на пропавшем над Ла-Маншем самолете
Американский рэпер Крис Браун вышел на свободу после обвинения в изнасиловании модели
Жителя Москвы приговорили к трем годам тюрьмы за "минирование" Госдумы