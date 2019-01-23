2019-01-23T13:14:48+03:00
Общество

МЧС предложило ввести обязательное страхование для объектов с массовым пребыванием людей

В ведомстве разрабатывают меры для повышения пожарной безопасности торговых, культурных и офисных центров
Татьяна СЫКОВА
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Евгений Зиничев предложил страховать места массового скопления людей.Евгений Зиничев предложил страховать места массового скопления людей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние трагические события, в том числе пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, вынудили власти озаботиться вопросом безопасности в таких комплексах и других местах массового скопления людей. Подобные здания должны подвергаться обязательной процедуре страхования. С инициативой выступил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Глава ведомства выступил с докладом на совещании по подведению итогов работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Эти объекты должны быть застрахованы, так как тогда сам собственник будет заинтересован в обеспечении пожарной безопасности», - сообщил Зиничев.

Полномочия МЧС в вопросах обеспечения пожарной безопасности будут расширены. Ведомство получит возможность проводить профилактические рейды, в ходе которых будут проверять арендаторов зданий, охватывая весь объект и отдельные помещения в частности, пишут «Известия».

Ранее Евгений Зиничев посетил учения в Калининграде, связанные с отработкой действий в случае пожара на водных суднах.

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