2019-01-23T13:17:00+03:00
Политика

В Кремле высказались о возможном введении соцнормы энергопотребления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться выработки единой позиции правительства по данному вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России вновь рассматривают вариант введения соцнормы энергопотребленияВ России вновь рассматривают вариант введения соцнормы энергопотребленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кремле пока не комментируют возможность введения социальной нормы энергопотребления, поскольку необходимо дождаться выработки консолидированной позиции правительства по данному вопросу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идет экспертное обсуждение, сначала нужно дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме", - цитирует ТАСС представителя администрации президента.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в конце прошлого года стало известно о рассмотрении правительством возможности введения в стране соцнормы энергопотребления, при которой оплата будет производиться по базовому тарифу. Месячная планка в таком случае устанавливается на уровне 300 кВт/ч в, за больший объем придется доплатить. При этом потребление будет учитываться не за каждого отдельного человека, а за все домохозяйство сразу.

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