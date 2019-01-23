2019-01-23T13:24:34+03:00
Экономика

Минстрой не поддерживает введение социальной нормы на энергопотребление

Министр строительства и ЖКХ России заявил, что после настоятельных предложений ведомство не поддержало эксперимент
Елена Гильманова
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Владимир Якушев заявил, что его ведомство не поддерживает введение социальной нормы на потребление электроэнергииВладимир Якушев заявил, что его ведомство не поддерживает введение социальной нормы на потребление электроэнергииФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что его ведомство не поддерживает введение социальной нормы на потребление электроэнергии. Об этом он заявил в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

«Такой эксперимент был предложен несколько лет назад некоторым субъектам РФ. И я честно скажу, после настоятельных предложений мы от этого отказались, не поддержали эксперимент», — сказал Якушев, отвечая на вопросы депутатов о перспективах введения такой нормы.

По его словам, по итогам эксперимента «выводы получились противоречивыми». «Поэтому предложения такие есть они обсуждаются на площадках правительства, но позиция нашего министерства — больше „нет“, чем „да“. С этой позиции мы и принимаем участие на всех консультационных площадках», — заключил министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил к 15 января 2019 года проработать вопрос введения дифференцированных тарифов электроэнергии.

Предполагалось, что чем больше человек тратит энергии - тем больше для него тариф. Самые низкие ставки в базовом тарифе (до 300 кВт*ч в месяц). За следующие 200 кВт*ч в предлагалось платить по повышенному тарифу. Для более 500 кВт*ч в месяц предлагалось бы ввести экономически обоснованный тарифа. План предусматривает льготы для жителей северных регионов.

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