2019-01-23T13:37:06+03:00
Политика

В Японии положительно оценили переговоры Путина и Абэ

Достичь конкретного результата не получилось, однако был дан старт развитию двусторонних отношений в 2019 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синдзо Абэ и Владимир ПутинСиндзо Абэ и Владимир ПутинФото: REUTERS
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В Токио положительно оценивают состоявшуюся в минувший вторник встречу президента России Владимира Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь правительства островного государства Ёсихидэ Суга.

Он сообщил, что оба лидера указали на необходимость продвижения диалога о мирном договоре на уровне министров иностранных дел и спецпосланников. Также им удалось провести откровенный разговор, посвященный перспективам сотрудничества двух стран в различных отраслях.

Что касается конкретных договоренностей, то их не было. Сразу получить результат по итогам переговоров довольно сложно, и на заключение мирного договора между Россией и Японией потребуется время.

"В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году", — цитирует РИА Новости Сугу.

Сайт kp.ru писал о том, что Синдзо Абэ прибыл в Москву 21 января вместе с супругой Акиэ. Сами же переговоры состоялись во вторник. Встреча Путина и Абэ длилась более трех часов, однако прорыва в вопросе заключения мирного договора достичь не удалось.

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