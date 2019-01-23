В Японии положительно оценили переговоры Путина и Абэ
В Токио положительно оценивают состоявшуюся в минувший вторник встречу президента России Владимира Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь правительства островного государства Ёсихидэ Суга.
Он сообщил, что оба лидера указали на необходимость продвижения диалога о мирном договоре на уровне министров иностранных дел и спецпосланников. Также им удалось провести откровенный разговор, посвященный перспективам сотрудничества двух стран в различных отраслях.
Что касается конкретных договоренностей, то их не было. Сразу получить результат по итогам переговоров довольно сложно, и на заключение мирного договора между Россией и Японией потребуется время.
"В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году", — цитирует РИА Новости Сугу.
Сайт kp.ru писал о том, что Синдзо Абэ прибыл в Москву 21 января вместе с супругой Акиэ. Сами же переговоры состоялись во вторник. Встреча Путина и Абэ длилась более трех часов, однако прорыва в вопросе заключения мирного договора достичь не удалось.