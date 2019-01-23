Гендиректор WADA назвал Российское антидопинговое агентство эффективной организацией

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-23T13:58:14+03:00

Российские спортсмены больше не ограничены в праве выступать на различных соревнованиях. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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После многочисленных скандалов и нападок Российскому антидопинговому агентству наконец удалось восстановить свою репутацию. Чиновники Всемирного антидопингового агентства, которые еще вчера извергались критикой и обвинениями, сегодня настроены весьма оптимистично. 23 января гендиректор WADA Оливье Ниггли выступил с похвалами в адрес российских коллег и их работы.

«РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация», - заявил глава WADA.

Оливье Ниггли отметил, что в декабре прошлого года их специалисты провели тщательный аудит в Российском антидопинговом агентстве и остались очень довольны результатом. Он выразил мнение, что это хорошая новость для спортсменов со всего мира, пишет AFP.

«Это многообещающий момент, то, что нужно всем», - высказался он, добавив, что эффективная антидопинговая система в России – это ключ к успеху.

Напомним, деятельность РУСАДА подверглась критике три года назад. Тогда в результате отчета независимой комиссии WADA признала работу организации не соответствующей своему кодексу. Только спустя три года Российское антидопинговое агентство восстановили в правах.

22 января 2019 года на заседании исполкома WADA было принято решение поддержать соответствие РУСАДА вышеуказанному кодексу. Это означает, что страна может проводить спортивные мероприятия любого уровня, а наши спортсмены больше не ограничены в праве выступать на различных соревнованиях. В РУСАДА назвали это решение логичным. Сейчас Всемирное антидопинговое агентство приступает к этапу аутентификации данных Московской лаборатории.