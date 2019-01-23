2019-01-23T14:01:22+03:00
Наука

Ученые обнаружили неизвестный тип кровеносных сосудов

Особая система расположена в костях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые открыли новую систему сосудов в организме человекаУченые открыли новую систему сосудов в организме человекаФото: EAST NEWS
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Немецкие ученые обнаружили в костях у человек неизвестную ранее сеть мелких кровеносных сосудов. Эта система обеспечивает быстрое распределение иммунных клеток по всему организму.

Сообщается, что сначала ученые из Университета Дуйсберг-Эссен провели эксперименты на мышиных костях, используя особое вещество, чтобы сделать их прозрачными. После этого специалисты отправили грызунов на рентген, где удалось обнаружить в костях мышей несколько сотен неизвестных ранее капилляров, которые решено было назвать транскортикальными сосудами.

По данным исследователей, только мышиная большая берцовая кость может содержать в себе более тысячи транскортикальных сосудов, через которые проходит почти вся артериальная кровь и более половины венозной, пишет сайт «Свободная пресса».

Далее эксперимент повторили на человеке. Причем испытуемым выступил один из ученых. Исследование подтвердило, что аналогичная система сосудов есть и в человеческом организме.

«Это действительно неожиданно — найти новую анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике в 21 веке», — цитирует одного из авторов работы Маттиаса Гунцера ФАН.

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