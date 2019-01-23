Мария Петрова, Алексей Тихонов, Дмитрий Соловьев и Максим Траньков станут экспертами "Матч ТВ"

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-23T14:19:31+03:00

Они проанализируют чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 в Минске

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Немало известных российских фигуристов станут экспертами на телеканале "Матч ТВ" на время чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года. Турнир официально 23 января стартует в Минске.

- Комментировать ход соревнований чемпионата Европы будут двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, тренер Максим Траньков, двукратные чемпионы Европы и мира Мария Петрова и Алексей Тихонов и чемпион Сочи, серебряный призёр Олимпиады-2018 Дмитрий Соловьев, - сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".

Напомним, что год назад чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Москве. И самым ярким его событием стала победа молодой россиянки Алины Загитовой в женском одиночном катании. Второе место заняла тогда Евгения Медведева.

Турнир 2019 года пройдет в Минске с 23 по 27 января. В последний день, 27 января, в белорусской столице пройдет гала-выступление всех лучших по итогам турнира.