Россияне задолжали "Газпрому" более 37 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-23T14:21:57+03:00

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Согласно данным на 1 декабря 2018 года, россияне задолжали "Газпрому" около 37,9 млрд рублей. При этом просроченная задолженность всех категорий потребителей газа на территории страны составила 137,7 млрд рублей (при 111,6 млрд рублей в начале января 2018-го). Такую информацию предоставили в пресс-службе "Газпром межрегионгазе".

В компании подчеркнули, что наиболее остро ситуация с непогашенными долгами стоит в Чечне (13,291 млрд рублей), Дагестане (9,033 млрд рублей), Кабардино-Балкарской Республике (2,732 млрд), Краснодарском крае (1,262 млрд) и в Ингушетии (1,131 млрд).

При этом задолженность всех категорий потребителей на территории Чеченской Республики составляет более 16,2 млрд рублей при 14,4 млрд рублей на 1 января 2018 года, из них 13,3 млрд рублей приходится именно на обычных жителей.

В "Газпроме" отметили, что в числе проблем данного региона не только долги за топливо, но и плохое техническое состояние множества объектов системы газораспределения. Они не находятся в собственности группы госкорпорации, но все равно нуждаются в реконструкции с полной заменой труб. ТАСС уточняет, что компания уже начала переговоры с руководством Чечни относительно механизмов финансирования данных процессов.

Напомним, ранее суд обязал "Газпром" списать населения Чечни долги за газ в размере 9 млрд рублей, поскольку взыскать эти средства не получится из-за возмущенного населения и риска массовых протестов. Однако в "Газпром межрегионгаз" с таким решением не согласились и подали аппеляцию.

Сайт kp.ru писал о том, что следом за компанией на происходящее отреагировала Генпрокуратура, которая поручила прокурору Чечни поддержать жалобу группы в суде.