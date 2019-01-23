2019-01-23T14:57:58+03:00
Умные вещи

В корпорации Xaiomi представили первый сгибающийся смартфон

Новинку презентовал лично глава компании Лин Бин [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Смартфон может трансформироваться в настоящий планшет. ФОТО: стоп-кадр с видеоСмартфон может трансформироваться в настоящий планшет. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В компании Xiaomi ведут работу над первым сгибающимся смартфоном. Глава корпорации Лин Бин представил новинку, но пока это рабочая модель и те, что будут в продаже, скорее всего, претерпят изменения. Модель выглядит как обычный смартфон.

В разложенном виде смартфон больше напоминает планшет. В сложенном — компактное мобильное устройство. То есть экран телефона может работать в двух вариантах.

Лин Бин уточнил, что прототип не является коммерческим – это инженерная версия. Чтобы ее получить специалистам пришлось разработать технологию гибкого экрана. Корпус смартфона тоже сделан из прочного, но мягкого материала. За счет этого модель может трансформироваться.

Специалисты компании также сделали гибкую обложку для него и колесики для складывания. Кроме того, производитель адаптировал оболочку MIUI. Другие подробности об устройстве пока не приводятся, сообщает телеканал «360».

Xiaomi показали первый складной смартфон .

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