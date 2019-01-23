2019-01-23T15:08:50+03:00
Политика

Медведев посоветовал Роскосмосу «заканчивать с прожектерством»

Премьер-министр России также призвал заняться коммерциализацией нашей космической отрасли
Елена Гильманова
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Медведев пояснил, что необходимо начинать работать, а не рассказывать о том, куда российские аппараты полетят в 2030 году. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССМедведев пояснил, что необходимо начинать работать, а не рассказывать о том, куда российские аппараты полетят в 2030 году. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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В среду, 23 января, на совещании о развитии корпорации Роскосмос премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2019-2021 годах запланированный объем бюджетного финансирования на развитие космической отрасли составит более 515 миллиардов рублей. Председатель правительства отметил необходимость эффективно использовать средства и призвал заканчивать с «прожектерством» в ракетно-космической отрасли.

Медведев пояснил, что необходимо начинать работать, а не рассказывать о том, куда российские аппараты полетят в 2030 году, а работать.

«Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», - сказал он.

Комментируя вопрос финансирования работы Роскосмоса, премьер-министр сказал, что запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит более 515 миллиардов рублей, однако эти деньги должны быть эффективно использованы, «чтобы наращивать и наши орбитальные возможности, и для создания носителя сверхтяжелого класса, выполнение программы пилотируемых полетов».

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