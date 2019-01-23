СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-23T15:53:31+03:00

В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев Фото: REUTERS

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Около 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Иордании и Ливана.

- За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1175 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 447 человек , - говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" в Сирию вернулось 728 человек.

В места постоянного проживания внутри страны в течение последних суток вернулись 207 сирийских граждан, сообщает "РИА-Новости".

Военные продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки было уничтожено 29 взрывоопасных предметов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов. Правительственные войска освободили почти 400 населенных пунктов.