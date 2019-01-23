2019-01-23T16:12:58+03:00
Общество

Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий

Ранее в кабинетах его подчиненных провели обыски
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Начальника подмосковного города Чехова и четырех его подчиненных допрашивают следователи СК по делу о превышении полномочий.

- Допросы идут в связи с уголовным делом, возбужденным ранее по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Пятеро сотрудников МВД причастны к фальсификации доказательств по другим уголовным делам, - прокомментировали в правоохранительных органах.

Ранее в кабинетах начальника полиции Чехова и четырех его подчиненных провели обыски, в ходе которых изъяли документы, которые имеют значение для уголовного дела.

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