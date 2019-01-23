Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Ранее в кабинетах его подчиненных провели обыски
Изменить размер текста:
Начальника подмосковного города Чехова и четырех его подчиненных допрашивают следователи СК по делу о превышении полномочий.
- Допросы идут в связи с уголовным делом, возбужденным ранее по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Пятеро сотрудников МВД причастны к фальсификации доказательств по другим уголовным делам, - прокомментировали в правоохранительных органах.
Ранее в кабинетах начальника полиции Чехова и четырех его подчиненных провели обыски, в ходе которых изъяли документы, которые имеют значение для уголовного дела.