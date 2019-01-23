В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-23T16:20:08+03:00

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Еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбетта Бьенковска сообщила, что ряд стран-членов Европейского Союза обсуждают возможность создания европейских космических сил.

«Несколько государств-членов сейчас рассматривают пути укрепления своей оборонной доктрины за счет космического измерения. Они говорят о космических силах. То, что становится реальностью на национальном уровне, возможно, должно стать реальностью и на европейском уровне. Нам необходимо обсудить вопрос Европейских космических сил в среднесрочной или долгосрочной перспективе», - приводит в среду слова комиссара Евросоюза EUobserver.

Бьенковска не сообщила, о каких именно странах идет речь. При этом портал привел слова руководства Европейского оборонного агентства. Они заявили, что на данный момент их «агентство не работает над этим».

Стоит отметить, что у ЕС нет даже постояннодействующих наземных сил общего подчинения. Все вооруженные силы государств-членов находятся в национальном подчинении. Однако заметно движение стран Евросоюза к интеграции в военной сфере. Ранее было они подписали соглашение о военном сотрудничестве. В рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO) страны ЕС обязуются объединить усилия в разработке вооружений и других военных проектов.