2019-01-23T18:11:37+03:00
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Представители обеих сторон отметили, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем встречи [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Кремле начались переговоры Путина и ЭрдоганаВ Кремле начались переговоры Путина и ЭрдоганаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

Перед встречей глав государств представители обеих сторон отметили, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.

Встреча Путина и Эрдогана.Главная тема встречи президентов России и Турции в Москве ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последнее время участились военные провокации.

Стало известно, что в начале встречи Владимир Путин и Тайип Эрдоган выразили соболезнования родственникам граждан Турции, погибших во время пожара на танкерах в Керченском проливе.

Встречу в узком формате продолжат переговоры с участием делегаций в формате рабочего завтрака. После этого главы государств ответят на вопросы журналистов.

Эрдоган находится в Москве с рабочим визитом. В поездке главу Турции сопровождают представитель МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, сообщает "РИА-Новости".

Также в Кремле подчеркнули, что на переговорах планируется обменяться мнениями по практическим шагам в направлении активизации двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Путин и Эрдоган отменили войну в Идлибе. Президенты России и Турции во время встречи в сентябре прошлого года за четыре часа нашли выход из безвыходной ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель: Германия продолжит поставки российского газа
Павел Шаповалов заявил о своей причастности к терактам 11 сентября в США
Проверки не подтвердили голодные обмороки у детей в школах Кузбасса
В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населения
Япония надеется найти пути экономического роста на саммите "большой двадцатки"
В Казахстане депутаты предложили переименовать страну
Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit
Германия призвала Россию сохранить ДРСМД
Сайт Headhunter тоже планирует удалить графу «Образование»
Нетаньяху назвал Иран главным врагом
Умер Валерий Никонов - известный советский кинооператор
Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Сургут-Москва"
Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер
В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил
Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев