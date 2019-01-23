СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-23T18:11:37+03:00

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана Фото: REUTERS

Представители обеих сторон отметили, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем встречи [видеотрансляция]

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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

Перед встречей глав государств представители обеих сторон отметили, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.

Встреча Путина и Эрдогана.Главная тема встречи президентов России и Турции в Москве ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последнее время участились военные провокации.

Стало известно, что в начале встречи Владимир Путин и Тайип Эрдоган выразили соболезнования родственникам граждан Турции, погибших во время пожара на танкерах в Керченском проливе.

Встречу в узком формате продолжат переговоры с участием делегаций в формате рабочего завтрака. После этого главы государств ответят на вопросы журналистов.

Эрдоган находится в Москве с рабочим визитом. В поездке главу Турции сопровождают представитель МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, сообщает "РИА-Новости".

Также в Кремле подчеркнули, что на переговорах планируется обменяться мнениями по практическим шагам в направлении активизации двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Путин и Эрдоган отменили войну в Идлибе. Президенты России и Турции во время встречи в сентябре прошлого года за четыре часа нашли выход из безвыходной ситуации.