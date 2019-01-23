Япония надеется найти пути экономического роста на саммите "большой двадцатки"

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-23T18:54:33+03:00

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Глава японского МИД Таро Коно заявил, что азиатская сторона надеется на обсуждение в рамках саммита "группы двадцати" путей экономического роста и достижения экономического равенства.

Японские организаторы саммита попытаются поднять вопрос "инновационного финансирования", в том числе, введения международного налога солидарности на финансовых биржах для сбора средств беженцам во всем мире.

Коно считает, что отдельные страны, в том числе Япония, не смогут поднять затраты на эти цели. Подобные инновационные меры могут помочь решению проблемы финансирования беженцев, сообщает "РИА-Новости".

В 2019 году Япония впервые стала председателем "двадцатки". Азиатская страна выразила надежду на участие в саммите в Осаке, в частности, лидеров России, США и Китая.

Встречу в Осаке планируют провести в июне этого года.