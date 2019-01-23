2019-01-23T19:13:31+03:00
Общество

В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населения

По словам представителя вице-премьера РФ этот вопрос рассмотрят "только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населенияВ российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населенияФото: Архив КП
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По итогам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение темы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения. Та же самая мера касается и отмены льгот для домохозяйств с электроплитами и сельского населения. Об этом сообщил официальный редставитель Козака, Илья Джус.

- Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан, - подчеркнул Джус.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает дифференциацию тарифов. При потреблении до 300 кВт в час в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому тарифу, свыше 300 кВт в час - по повышенному, а более 500 кВт в час - по "экономически обоснованному". Потребление будет фиксироваться на лицевой счет, а не на человека, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в России могут отменить льготные тарифы для электроплит в квартирах. Вице-премьер РФ Козак проведет совещание по вопросам дифференциации тарифов для населения.

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