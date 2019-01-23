Павел Шаповалов заявил о своей причастности к терактам 11 сентября в США

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-23T19:20:15+03:00

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Во время заседания Ханты-Мансийского районного суда стало известно, что Павел Шаповалов, который пытался захватить самолет "Сургут-Москва", пугал экипаж судна заявлениями о своей причастности к трегедии 11 сентября в США.

- Бортпроводница рейса Сургут — Москва заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан, - огласили в суде.

Напомним, в этот день экстремисты захватили четыре самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра, третий — в здание Пентагона, а четвертый разбился в Пенсильвании.

Ранее стало известно, что дебошира арестовали на два месяца, до 22 марта. Следствие просило взять Шаповалова под стражу в связи с особой опасностью его действий и их высоким резонансом.

Сайт kp.ru сообщил о том, что экипаж рейса Сургут-Москва настаивает на вменяемости дебошира Шаповалова. Стюардессы рассказали, что неудавшийся угонщик самолета не был пьян и осознавал, что делает.