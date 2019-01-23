Проверки не подтвердили голодные обмороки у детей в школах Кузбасса

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-23T19:12:28+03:00

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Факты голодных обмороков у детей в школах Кемеровской области после проведенной проверки не подтвердились. Специально созданная комиссия, в которую вошли представители органов власти, депутаты и общественники, проверила кузбасские школы, пообщалась с учителями, родителями и медицинским персоналом. Члены комиссии, в которую также вошли представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской области, проинспектировали наличие продуктов в школьных столовых и изучили записи врачей.

- В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена, - рассказал «Интерфаксу» член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов. - Горячим питанием сегодня охвачены 85-90% обучающихся, остальные отказываются от школьного питания по разным причинам, в основном берут обеды с собой из дома.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын рассказал о жалобах учителей на голодные обмороки у учеников.

- Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают, - сообщил Кислицин. - Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды.

По словам Кислицина, эта ситуация в основном касается детей сельских школ и учеников, которых привозят на уроки из поселков.

Вместе с тем, по словам Юрия Скворцова, в ходе проверки Кислицин не стал называть представителям ОНФ номера школ, в которых были конкретные случаи голодных обмороков, сославшись на конфиденциальность информации.