2019-01-23T19:25:58+03:00
В мире

Меркель: Германия продолжит поставки российского газа

Канцлер федеративной республики подчеркнула, что еще несколько десятилетий природный газ для ФРГ будет играть все большую роль
Елена Гильманова
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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В среду, 23 января, на во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газ будет играть для Германии все большую роль. Также она сообщила, что федеративная республика продолжит закупки российского газа.

«Мы будем продолжать поставки газа из России, это совершенно ясно», - сказала Меркель. «Поэтому спор, откуда мы покупаем газ, немного преувеличен», - добавила она.

Также канцлер сообщила, что ФРГ будет стремиться к диверсификации поставок за счет сжиженного газа из США и некоторых других стран. «Мы расширяем нашу инфраструктуру во всех направлениях», - пояснила политик.

В своей речи, Меркель в очередной раз напомнила, что Германия закрыла уже третью угольную шахту на своей территории, и к 2020 году намерена полностью прекратить использование атомной энергетики.

Ранее Глава МИД Германии Хайко Маас обратил внимание на то, что газ из России важен для Европы. Он 1 декабря прошлого года заявил, что отказ Европы от «Северного потока-2» никому не принесет выгоды. Поддержку проекту оказывают крупные энергетические компании из ФРГ, Австрии и Франции.

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