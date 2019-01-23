2019-01-23T19:28:24+03:00
Политика

В 2018 году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиян

Одной из основных причин отказа стали неподтвержденные цели поездки и нарушение украинского законодательства
Елена Гильманова
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В минувшем году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиянВ минувшем году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиянФото: REUTERS
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Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в прошлом году погранслужба не разрешила въезд в страну более 6 тысячам граждан Российской Федерации.

«В прошлом году почти 6,5 тысячам граждан РФ мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем было в 2017 году, и это на фоне того, что граждане РФ стали меньше ездить на Украину», - сказал Солободян. По его словам, основными причинами отказа стали «неподтвержденные цели поездки, превышение срока пребывания во время предыдущих поездок и нарушение украинского законодательства относительно посещения Крыма».

Слободян отметил, что в случае введения виз ведомство будет готово действовать по новым правилам. «Речь идет, насколько мне известно, о биометрическом визовом контроле, о возможном въезде граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам» - пояснил он.

Как сообщал сайт kp.ru, с первого января 2018 года на большинстве украинских погранпереходов был введен «биометрический контроль». По новому Указу, подписанному президентом Украины Петром Порошенко, граждане из так называемых «стран входящих в группу риска» (в том числе России), обязаны сдавать на границе отпечатки десяти пальцев.

По данным украинской погранслужбы, с начала этого года у 12 тысяч иностранцев взяли отпечатки пальцев, из них 11 тысяч были гражданами Российской Федерации.

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