Министр МВД России посетил Кабардино-Балкарскую Республику

СЕГОДНЯ 19:43 2019-01-23T19:43:54+03:00

Он поручил усилить в регионе меры по противодействию экономической преступности и экстремизму, дал поручения по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения

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"Министр МВД России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарскую Республику провел оперативное совещание с руководством республиканского Министерства", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщили в ведомстве, руководитель определил приоритетные направления деятельности полиции региона на ближайший период, указал на необходимость усиления мер по противодействию экономической преступности и экстремизму, дал поручения по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.

После официальной части Колокольцев проинспектировал отдел МВД России по Черекскому району, где ознакомился с условиями несения службы дежурной сменой, сотрудниками подразделений уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и по вопросам миграции. Осмотрел помещения изолятора временного содержания, сданного в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Особое внимание министр МВД России уделил организации работы по предоставлению государственных миграционных услуг населению.

Затем Министр направился в Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, где встретился с профессорско-преподавательским составом.