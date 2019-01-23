2019-01-23T19:43:54+03:00
Общество

Министр МВД России посетил Кабардино-Балкарскую Республику

Он поручил усилить в регионе меры по противодействию экономической преступности и экстремизму, дал поручения по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Министр МВД России Владимир Колокольцев.Министр МВД России Владимир Колокольцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

"Министр МВД России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарскую Республику провел оперативное совещание с руководством республиканского Министерства", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщили в ведомстве, руководитель определил приоритетные направления деятельности полиции региона на ближайший период, указал на необходимость усиления мер по противодействию экономической преступности и экстремизму, дал поручения по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.

После официальной части Колокольцев проинспектировал отдел МВД России по Черекскому району, где ознакомился с условиями несения службы дежурной сменой, сотрудниками подразделений уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и по вопросам миграции. Осмотрел помещения изолятора временного содержания, сданного в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Особое внимание министр МВД России уделил организации работы по предоставлению государственных миграционных услуг населению.

Затем Министр направился в Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, где встретился с профессорско-преподавательским составом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла
В 2018 году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиян
Меркель: Германия продолжит поставки российского газа
Павел Шаповалов заявил о своей причастности к терактам 11 сентября в США
Проверки не подтвердили голодные обмороки у детей в школах Кузбасса
В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населения
Япония надеется найти пути экономического роста на саммите "большой двадцатки"
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
В Казахстане депутаты предложили переименовать страну
Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit
Германия призвала Россию сохранить ДРСМД
Сайт Headhunter тоже планирует удалить графу «Образование»
Нетаньяху назвал Иран главным врагом
Умер Валерий Никонов - известный советский кинооператор
Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Сургут-Москва"
Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер
В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил
Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев