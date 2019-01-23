В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената

СЕГОДНЯ 20:44 2019-01-23T20:52:34+03:00

В четверг сенаторы рассмотрят план Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой

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Белый дом отказался в среду ответить на вопрос, одобрит ли президент США Трамп возможное продвижение к окончанию бюджетного кризиса по схеме, предложенной в сенате.

По словам пресс-секратаря Трампа Сары Сандерс, предложенный конкретно президентом США путь ведет к решению проблемы.

В четверг сенат США проголосует по двум проектам прекращения шатдауна - "со стеной" и "без стены".Сенаторы рассмотрят план, соответствующий предложениям Трампа, касающийся выделения 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой.

Этот план был отвергли демократы и может быть заблокирован в четверг в сенате. К тому же, демократическое большинство палаты представителей также не желает рассматривать этот план, сообщает "РИА-Новости".

Если в четверг законопроект Трампа"со стеной" провалится при голосовании, законопроект "без стены" может собрать голоса демократов и некоторого количества республиканцев, которым необходимо переизбираться в 2020 году и для которых шатдаун несет опасность потери популярности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Шатдаун в США негативно сказывается на работе ФБР. Агентам нечем платить информаторам и оплачивать проведение спецопераций.