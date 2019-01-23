В Южной Корее выдали ордер на арест бывшего члена Верховного суда

СЕГОДНЯ 21:18 2019-01-23T21:25:19+03:00

По версии следствия, Ян Сын Тхэ шесть лет осуществлял "торговлю правосудием"

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Южнокорейский суд выдал ордер на арест бывшего члена верховного суда страны Ян Сын Тхэ.

По версии следствия, бывший судья в 2011-2017 годах осуществлял "торговлю правосудием". В частности Тхэ обвиняют во вмешательстве в дела по искам жертв принудительной мобилизации времен японской оккупации и в процесс проверки статуса парламентариев.

Южнокорейский суд отметил, что, решение об аресте принято из-за опасений, что подозреваемый может уничтожить доказательства, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 года в Южной Корее арестовали экс-министра обороны Кима Гван Чжина за незаконную пропаганду. Чиновник заставлял офицеров армии публиковать в Интернете комментарии в пользу президента Ли Мён Бака. Такое же решение принято в отношении Лима Кван-бина - экс-заместителя Кима. Его обвинили во взяточничестве и причастности к кибероперациям.